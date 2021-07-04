«Барселона» хочет расстаться с Пьяничем и Юмтити, чтобы сохранить Месси в клубе

Защитник Самуэль Юмтити и полузащитник Миралем Пьянич в ближайшее время могут покинуть «Барселону», сообщает Mundo Deportivo.

По информации источника, клуб хочет избавиться от футболистов, чтобы разгрузить зарплатную ведомость для сохранения в команде форварда и капитана Лионеля Месси, чей контракт с каталонцами истёк 1 июля.

Сообщалось, что «Пари Сен-Жермен» уже связался с Месси и сделал ему выгодное с финансовой точки зрения предложение. Парижане готовы платить Лионелю больше, чем предлагает «Барселона».



Отмечается, что Месси пока сконцентрирован на выступлениях за сборную Аргентины на Кубке Америки и не рассматривает варианты продолжения клубной карьеры. Решение он будет принимать по окончании международного турнира.