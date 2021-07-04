Александер-Арнольд: сборная Англии заставит нас гордиться

Защитник «Ливерпуля» Трент Александер-Арнольд прокомментировал победу сборной Англии в матче 1/4 финала чемпионата Европы — 2020 с национальной командой Украины (4:0) и выход команды в полуфинал турнира.
«Досадно, что я сейчас не с командой, но, в итоге, я всё равно улыбаюсь, глядя на то, как парни проходят всё дальше и дальше, а нация идёт за ними. Болельщики, которые поддерживали сборную повсюду, были потрясающими. Эта команда заставит нас гордиться», — приводит слова Александер-Арнольда Daily Mail.
Напомним, незадолго до старта Евро-2020 Александер-Арнольд получил травму бедра и был исключён из заявки сборной Англии на турнир.
В полуфинале Евро-2020 Англия сыграет с национальной командой Дании. Матч 1/2 финала континентального первенства Дания — Англия пройдёт 7 июля на стадионе «Уэмбли» в Лондоне (Англия).
- 4 июля 2021
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