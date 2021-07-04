Семак: у «Зенита» нет возможности приглашать сильных российских игроков. Это очень дорого

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о возможных трансферах в летнее окно.
«У нас нет никакой возможности приглашать сильных российских игроков, поскольку это очень дорого, сильные отечественные футболисты нужны всем. Иностранцев же мы не можем приглашать, так как у нас нет свободных мест в заявке. Ранее я говорил, что изменения возможны только в случае ухода кого-то из легионеров. К сожалению, качественных российских центральных защитников в Премьер-Лиге можно пересчитать по пальцам. Да и стоят они очень больших денег. Возможностей для их покупки у нас сейчас нет.
Специфика тренерской деятельности есть в каждом клубе, некоторые вещи мы не можем изменить. Конечно, уже сейчас хочется иметь в распоряжении тех футболистов, с которыми предстоит играть в предстоящем сезоне, но пока у нас нет такой возможности. Что ж, будем трудиться в тех реалиях, которые есть. Со стороны клуба и тренерского штаба постоянно ведётся селекционная работа. Есть понимание, какие игроки необходимы, мы просматриваем футболистов, существует определённый спектр игроков, по которым мы можем вступить в переговоры. Однако окончательное решение по зарплатам и суммам трансферов остается за трансферным комитетом и советом директоров», — приводит слова Семака Bobsoccer.
- 4 июля 2021
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