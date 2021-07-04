«Барселона» отдала Тринкана в аренду «Вулверхэмптону»

«Барселона» и «Вулверхэмптон» достигли соглашения об аренде нападающего Франсиску Тринкана до 30 июня 2022 года, сообщает сайт каталонского клуба. Англичане возьмут на себя ответственность за зарплату. Сделка также включает возможность выкупа.

Напомним, Тринкан перешёл в «Барселону» из «Браги» в 2020 году и заключил контракт с каталонцами на пять лет. Франсиску сыграл в 43 матчах, забил три гола и отдал две результативные передачи.

В минувшем сезоне футболист сыграл 28 матчей в чемпионате Испании (дважды забил «Алавесу» и один раз — «Бетису»), семь — в Лиге чемпионов, пять — в Кубке Испании и два — в Суперкубке Испании. Transfermarkt оценивает стоимость португальца в € 22 млн.

«Вулверхэмптон» завершил минувший сезон АПЛ на 13-м месте в турнирной таблице.