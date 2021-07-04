В Лондоне полицейские были ранены в ходе столкновений с фанатами после разгрома Украины

В Лондоне после матча 1/4 финала Евро-2020 Украина — Англия (0:4) произошли массовые столкновения болельщиков со столичной полицией, сообщает Sky Sports.



По информации источника, в ходе беспорядков были ранены двое офицеров полиции. Всего после разгромной победы сборной Англии в Лондоне было произведено девять арестов. Трое мужчин были задержаны по подозрению в нападении на сотрудника полиции, четверо — по подозрению в беспорядках, один фанат подозревается в нанесении телесных повреждений, ещё один болельщик арестован по подозрению в хулиганстве.

В полуфинале Евро-2020 Англия сыграет с национальной командой Дании. Матч 1/2 финала континентального первенства Дания — Англия пройдёт 7 июля на стадионе «Уэмбли» в Лондоне (Англия).