Хавбек сборной Украины Макаренко — о 0:4 с Англией: так вылетать с Евро никто не хотел

Полузащитник сборной Украины Евгений Макаренко прокомментировал результат матча 1/4 финала Евро-2020 с Англией (0:4).



«Думаю, с первых минут присутствовало какое-то волнение, нервозность. Стадия турнира на достаточно хорошем уровне. Англия – топовая команда. Была нервозность, это было видно с первых минут. Ненужный первый гол нас немного застал. Пропустить гол на первых минутах против такой команды – они такое не прощают, какой-то полумомент, рикошет. Потом начали входить в игру. Немного владели инициативой, были на мяче, были предпосылки для хороших атак, но ничего мы не забили.



И в первом тайме в первые 5 минут концентрации не хватило. И во втором тайме в первые 5 минут нам забили второй гол. Это уже было фатально. После третьего гола Англия отошла, имея таких игроков высочайшего класса, играла уже по счёту. Мой выход на замену при 0:4? Безусловно, хотелось помочь команде, им было тяжело. Было видно по ребятам, что они физически и морально были чуть подавлены. Не мне судить мой выход, есть эксперты. Чем мог – тем помог.



Ребята расстроены. Так вылетать с Евро никто не хотел. Это большой счёт для вылета и для такой стадии. Но тренерский штаб поблагодарил нас за весь турнир, за проделанную работу с 15 мая. Сказал, что мы должны гордиться теми результатами и той игрой, которую мы показали на протяжении турнира», — приводит слова Макаренко ua.tribuna.com.

Новость по теме Александр Зинченко обратился к болельщикам после вылета сборной Украины с Евро-2020