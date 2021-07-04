Глава Примеры призывает «Барселону» помнить про «потолок» зарплат в переговорах с Месси

Президент испанской Примеры Хавьер Тебас призывает главу «Барселоны» Жоана Лапорту помнить про «потолок» зарплат в переговорах о новом контракте с нападающим Лионелем Месси. Об этом сообщает AS.
По информации источника, Лапорта попал в очень трудную ситуацию. В клубе обеспокоены ходом переговоров с аргентинцем, так как клуб находится в глубоком финансовом кризисе, а путей повышения размера бюджета практически нет.
«Барселона» могла бы избавиться от нескольких игроков, но на них нет спроса. В число таких футболистов входят, например, Жорди Альба, Самуэль Умтити, Усман Дембеле и Филиппе Коутиньо. Более того, существует «поток» зарплат, и Лапорта не может предложить Месси большую зарплату. Про конкретный размер лимита в Испании информации нет.
Ранее стало известно, что Месси хочет, чтобы налоговые вопросы решались чисто и открыто. Проблемы с финансами могут серьёзно помешать его переезду в другую страну. Лионель не исключает, что через два года подпишет контракт с одним из клубов США. Месси также требует гарантии того, что он получит деньги, согласованные при подписании контракта, даже в случае новой волны пандемии COVID-19.
- 4 июля 2021
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