Виктор Онопко объяснил, почему Украина проиграла Англии в четвертьфинале Евро-2020

Бывший защитник сборной России Виктор Онопко прокомментировал результат матча 1/4 финала Евро-2020 Украина — Англия (0:4).

«Считаю, быстрый гол повлиял на игру. Затем у Украины были моменты, но не такие явные: на семнадцатой минуте Яремчук мог сыграть лучше, но не получилось. Второй гол, который был забит в начале второго тайма, тоже сильно повлиял на игру. В целом понятно, что фаворитом была сборная Англии — Украина играла очень глубоко в обороне, пытались выбегать. Что-то, конечно, получалось, но если брать в целом, то итог игры закономерный. Хотя после того, как англичане забили в первом тайме, они играли закрыто.



Второй тайм был более интересным в плане развития событий, но это не пошло на пользу. В конце первых 45 минут Украина перестроилась на игру в четыре защитника, стали играть в два центральных. Были и положительные моменты: получалось создавать давление, в конце первого тайма Англия больше оборонялась. Повторюсь: быстрый гол во втором тайме очень сильно повлиял на психологию. Украине надо было больше атаковать, отыгрываться. Стандарты, которые были реализованы сборной Англии, привели к итоговым 4:0», — сказал Онопко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.