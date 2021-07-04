«Что вы скажете Черчесову?» Смолов спародировал журналистов и задал вопрос Гильерме

Нападающий «Локомотива» Фёдор Смолов спародировал журналистов на сборах московской команды в Австрии.



Во время съёмки сюжета о сборах «Локомотива» оператор «Матч ТВ» заснял голкипера железнодорожников Маринато Гильерме, пьющего воду. В это время на заднем плане раздался голос Смолова.



«Гильерме, что вы скажете Станиславу Саламовичу Черчесову?» — спросил Смолов.



«Я тебе отдам этот вопрос. Ты рад? Иди сюда. Куда пошёл?» — ответил Гильерме.

Напомним, Маринато Гильерме и Фёдор Смолов не вошли в заявку сборной России на чемпионат Европы — 2020. На Евро-2020 российская национальная команда набрала три очка и вылетела с Евро-2020, заняв последнее, четвёртое место в группе B. Выше финишировали Бельгия, Дания и Финляндия.