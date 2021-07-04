«Что вы скажете Черчесову?» Смолов спародировал журналистов и задал вопрос Гильерме
Поделиться
Нападающий «Локомотива» Фёдор Смолов спародировал журналистов на сборах московской команды в Австрии.
Во время съёмки сюжета о сборах «Локомотива» оператор «Матч ТВ» заснял голкипера железнодорожников Маринато Гильерме, пьющего воду. В это время на заднем плане раздался голос Смолова.
«Гильерме, что вы скажете Станиславу Саламовичу Черчесову?» — спросил Смолов.
«Я тебе отдам этот вопрос. Ты рад? Иди сюда. Куда пошёл?» — ответил Гильерме.
Напомним, Маринато Гильерме и Фёдор Смолов не вошли в заявку сборной России на чемпионат Европы — 2020. На Евро-2020 российская национальная команда набрала три очка и вылетела с Евро-2020, заняв последнее, четвёртое место в группе B. Выше финишировали Бельгия, Дания и Финляндия.
Новость по темеСмолов: слышал ли слова Черчесова обо мне? Конечно, слышал
Комментарии
- 4 июля 2021
-
14:43
-
14:38
-
14:27
-
14:13
-
14:12
-
13:51
-
13:47
-
13:24
-
13:12
-
12:51
-
12:43
-
12:27
-
12:24
-
12:12
-
12:09
-
12:04
-
11:52
-
11:49
-
11:34
-
11:29
-
11:20
-
11:10
-
11:06
-
10:56
-
10:39
-
10:29
-
10:22
-
09:58
-
09:51
-
09:36
-
09:30
-
09:20
-
09:17
-
09:08
-
09:00
Партнерский контент