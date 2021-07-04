Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом Вкус игры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Сергей Карасёв назначен резервным арбитром на матч 1/2 финала Евро-2020 Италия — Испания

Сергей Карасёв назначен резервным арбитром на матч 1/2 финала Евро-2020 Италия — Испания
Комментарии

УЕФА на своём официальном сайте опубликовал имена судей, которым предстоит работать на матче 1/2 финала чемпионата Европы — 2020 Италия — Испания.

Встречу обслужит немецкая бригада арбитров во главе с Феликсом Брихом. Помогать ему будут ассистенты Марк Борш и Штефан Лупп. Отвечать за VAR будет Марко Фритц, ему помогут соотечественники Кристиан Дингерт, Кристиан Гиттельманн и Бастиан Данкерт. Резервный рефери — россиянин Сергей Карасёв.

Матч полуфинала Евро-2020 Италия — Испания состоится 6 июля на стадионе «Уэмбли» в Лондоне (Англия). Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск. В другом матче 1/2 финала чемпионата Европы — 2020 сыграют сборные Англии и Дании. Встреча состоится 7 июля. Финальный матч пройдёт 11 июля.

Новость по теме
Балотелли: я заставил бы всех игроков сборной Италии встать на колено
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021