Сергей Карасёв назначен резервным арбитром на матч 1/2 финала Евро-2020 Италия — Испания
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УЕФА на своём официальном сайте опубликовал имена судей, которым предстоит работать на матче 1/2 финала чемпионата Европы — 2020 Италия — Испания.
Встречу обслужит немецкая бригада арбитров во главе с Феликсом Брихом. Помогать ему будут ассистенты Марк Борш и Штефан Лупп. Отвечать за VAR будет Марко Фритц, ему помогут соотечественники Кристиан Дингерт, Кристиан Гиттельманн и Бастиан Данкерт. Резервный рефери — россиянин Сергей Карасёв.
Матч полуфинала Евро-2020 Италия — Испания состоится 6 июля на стадионе «Уэмбли» в Лондоне (Англия). Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск. В другом матче 1/2 финала чемпионата Европы — 2020 сыграют сборные Англии и Дании. Встреча состоится 7 июля. Финальный матч пройдёт 11 июля.
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