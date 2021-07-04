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Серхио Бускетс останется в «Барселоне»

Серхио Бускетс останется в «Барселоне»
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Полузащитник «Барселоны» и сборной Испании Серхио Бускетс не покинет каталонский клуб в нынешнее летнее трансферное окно, сообщает журналист Фабрицио Романо на своей странице в «Твиттере».

По информации источника, хавбек получил хорошие предложения от клубов MLS, однако отказался уходить из «Барселоны». Отмечается, что Бускетс будет готов рассмотреть новые предложения в конце следующего сезона.

Бускетс выступает за основную команду «Барселоны» с 2008 года. В минувшем сезоне полузащитник принял участие в 36 матчах чемпионата Испании и отдал пять результативных передач. Напомним, «Барселона» заняла третье место в турнирной таблице Примеры сезона-2020/2021. Чемпионом страны стал мадридский «Атлетико».

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