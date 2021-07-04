Защитник «Баварии» Лукас Эрнандес перенёс операцию

Защитник мюнхенской «Баварии» и сборной Франции Лукас Эрнандес перенёс операцию на левом колене, сообщается на официальном сайте немецкого клуба.
Эрнандес надорвал мениск в расположении сборной Франции на чемпионате Европы — 2020. Сообщается, что хирургическое вмешательство прошло успешно. Эрнандес сможет начать реабилитацию в ближайшее время и через несколько недель вернётся к тренировкам в составе «Баварии».
«Наши врачи довольны тем, как прошла операция. Лукас — позитивный парень. Мы желаем ему скорейшего выздоровления», — отметил спортивный директор «Баварии» Хасан Салихамиджич.
В минувшем сезоне Эрнандес принял участие в 18 матчах чемпионата Германии (10 — в основном составе), в которых стал автором одной результативной передачи и получил три жёлтые карточки. Контракт игрока с клубом действует до лета 2024 года.
- 4 июля 2021
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