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Опубликован новый выпуск ЕвроПодкаста. Разбираем полуфиналистов и Черчесова

Опубликован новый выпуск ЕвроПодкаста. Разбираем полуфиналистов и Черчесова
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ЕвроПодкаст (#7) Наручники, колокольчики и другие железные аргументы

Удивительный чемпионат Европы продолжается – говорить о футболе, его героях и красоте хочется ещё больше. Вот и получайте: новый выпуск Европодкаста от авторов «Чемпионата» Григория Телингатера и Евгения Маркова. В гостях – футбольный блогер Александр Журавлёв.

Почему мы болеем за Украину? Кто удивил в четвертьфиналах? И почему Черчесову было бы лучше молчать? Спорим, обсуждаем и смеёмся.

Канал Гриши Телингатера
Канал Евгения Маркова
Канал Александра Журавлёва МЯЧ Production
Текст Маркова про Украину

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Таймкоды выпуска:
00:00 – Евроновости (не только про Роналду)
4:51 – Гость, привет!
5:38 – Испания – не только кроссовки Энрике;
12:41 – Швейцарские колокольчики и культ Зоммера;
15:50 – Грустно за такое поколение у Бельгии;
21:46 – Манчини в Италии и Манчини в «Зените»;
30:13 – Почему болеют за Украину?
40:29 – Пикфорд – вратарь с нашего двора;
46:36 – Атмосфера Евро – душевно, но под маской;
53:32 – Черчесов – чиновник, а не тренер, и его надо…
1:04:11 – За кого мы болеем?

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