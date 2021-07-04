Порошенко выступил с речью после вылета Украины с Евро-2020. Ролик стал вирусным

Бывший президент Украины Пётр Порошенко высказался о разгроме национальной команды в матче 1/4 финала Евро-2020 со сборной Англии (0:4).

«Мы уверены, что главные победы впереди. Вся Украина сейчас болеет за футбольную сборную. Как мы болеем за сборную, желательно, чтобы так мы болели за Украину. Мы благодарим наших парней за наслаждение в прошлом матче с Швецией. Благодарим пусть и за поражение в первом матче, но это была настоящая борьба. Мы двигаемся вперёд. Вперёд к победе», — сказал Порошенко.

Видео можно посмотреть на YouTube-канале Порошенко.

Ролик быстро разошёлся по соцсетям. В комментариях активно высказываются о речи экс-президента. Многие комментаторы предполагают, что Порошенко был пьян. По их словам, политик «еле стоял на ногах».