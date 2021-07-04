Российские судьи обслужат матч первого отборочного раунда Лиги конференций

Российская бригада арбитров во главе с Алексеем Матюниным получила назначение на матч первого отборочного раунда Лиги конференций УЕФА, в котором сыграют «Широки Бриег» (Босния и Герцеговина) и «Влажния» (Албания).
Ассистенты рефери — Валерий Данченко и Дмитрий Мосякин. Резервный арбитр — Евгений Кукуляк. Встреча «Широки Бриег» — «Влазния» пройдёт 8 июля в Боснии и Герцеговине.
Лига конференций станет третьим еврокубковым турниром УЕФА. В розыгрыше турнира примут участие 184 команды. При этом в состав участников войдут 46 клубов, которые перейдут из Лиги чемпионов и Лиги Европы. Перед групповым этапом будут проходить три отборочных раунда и раунд плей-офф. Прямых путёвок в групповой этап не будет. В эту стадию выйдут 32 команды: 17 клубов — через основной путь Лиги конференций, пять клубов — через путь чемпионов Лиги конференций, 10 клубов — после вылета из раунда плей-офф Лиги Европы.
- 4 июля 2021
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