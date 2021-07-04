Гамула считает, что Шевченко не удалось настроить украинских футболистов на игру с Англией

Бывший тренер «Ростова» Игорь Гамула поделился мнением об игре сборной Украины в четвертьфинальном матче чемпионата Европы – 2020 с национальной командой Англии (0:4).
«Дойти до четвертьфинала Евро-2020 — хороший результат для сборной Украины. Единственное, не удалось Андрею Николаевичу убедить футболистов, что ничего страшного в англичанах нет: там такие же футболисты, как и они. Не получилось психологически настроить на игру. К сожалению, некоторые игроки довольствовались уже добытым.
Видно было, что проигрывали в скорости, мышлении — во всех компонентах футбола. Единственный футболист, который соответствовал уровню игры на поле — Александр Зинченко. У него многое получалось, хорошо двигался, да и думал прилично.
Выступление сборной Украины однозначно можно оценить со знаком плюс. Команда не очень удачно прошла групповой этап, но затем получилось собраться и хорошо выступить против Швеции — с Англией немножко не получилось. Можно проводить параллели: Россия хорошо выступила в 2018 году, Украина — в 2020. Мы движемся рядышком. Смотрим только вперёд.
Правильно сказал Андрей Шевченко: Украина реже будет попадать в такие стадии на Евро, если не будет сильного внутреннего чемпионата. Пока не будет экономической стабильности… Вспомните, какой раньше был чемпионат Украины: сколько сумасшедший легионеров было в Донецке, Киеве и Харькове — сейчас этого нет. Ребята стараются уезжать за границу и те, кому это удаётся — играют первую скрипку в сборной Украины», — сказал Гамула в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.
- 4 июля 2021
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