Пьянич отказался от расторжения контракта с «Барселоной»

Полузащитник «Барселоны» Миралем Пьянич отказался от предложения расторгнуть контракт с каталонским клубом, информирует Marca.
Тренерский штаб сине-гранатовых не рассчитывает на боснийца в следующем сезоне, а руководство «Барселоны» хочет разгрузить зарплатную ведомость. В связи с этим клуб предложил Миралему расторгнуть договор по обоюдному согласию, но Пьянич отказался. На данный момент он получает в «Барсе» € 8 млн в год.
Напомним, Пьянич выступал за «Ювентус» с 2016 по 2020 год, после чего перешёл в «Барселону». Каталонский клуб заплатил за трансфер боснийского футболиста € 60 млн. В прошедшем сезоне футболист принял участие в 19 матчах каталонского клуба, не отметившись результативными действиями.
Контракт Пьянича с «Барселоной» рассчитан до 30 июня 2024 года, а трансферная стоимость игрока оценивается в € 20 млн.
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