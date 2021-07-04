«Всё это на уровне «если бы да кабы». Семак — о возможном приглашении в сборную России
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак ответил на вопрос о возможном приглашении в сборную России.
«Если позовут в сборную России – пойду ли? Всё это на уровне «если бы да кабы». Вряд ли стоит рассуждать на эту тему. У меня контракт с «Зенитом», я занимаюсь своим делом и выполняю свои обязательства перед клубом», — приводит слова Семака Bobsoccer.
Сейчас сборную России возглавляет Станислав Черчесов. На чемпионате Европы – 2020 сборная России под его руководством набрала три очка и вылетела с Евро-2020, заняв последнее, четвёртое место в группе B. Выше финишировали Бельгия, Дания и Финляндия. При этом финны по итогу не пробились в плей-офф, оказавшись за пределами четвёрки лучших команд, занявших третьи места в своих квартетах.
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