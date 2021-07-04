Доннарумма будет в «ПСЖ» вторым вратарём

Голкипер Джанлуиджи Доннарумма, который близок к переходу в «Пари Сен-Жермен», будет в парижском клубе лишь вторым вратарём, сообщает Footmercato со ссылкой на Telefoot.
Кейлор Навас останется первым номером парижан. При этом Доннарумма, которого не собираются отдавать в аренду в другой клуб после подписания, станет дублёром. В «ПСЖ» надеются, что конкуренция будет здоровой.
В июне сообщалось, что Доннарумма должен пройти медообследование перед переходом в «ПСЖ». Стороны согласовали контракт до 2026 года. Парижский клуб предложил итальянскому вратарю зарплату € 12 млн в год.
Соглашение вратаря с «Миланом» закончилось 30 июня, после чего он стал свободным агентом. Доннарумма провёл за «Милан» 48 матчей в сезоне-2020/2021, из них 15 — на ноль.
Доннарумма является основным голкипером сборной Италии. Игроком интересовались «Барселона», «Ювентус», «Рома, «Челси», «Тоттенхэм» и «ПСЖ».
- 4 июля 2021
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