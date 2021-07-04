Роналду: настало время отдохнуть с теми, кого любишь

Нападающий «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду в «Твиттере» опубликовал фото с отдыха.
Португалец сфотографировался вместе с Джорджиной и детьми. «Настало время отдохнуть с теми, кого любишь», — написал Роналду.
Сообщалось, что Криштиану хочет продолжить карьеру в туринском клубе. По информации источника, агент португальского форварда Жорже Мендеш уже проинформировал руководство «Ювентуса» о желании Роналду продлить контракт до июня 2023 года. В туринском клубе попросили время на раздумья, так как из-за пандемии коронавируса «Ювентусу» стало затруднительно выплачивать Роналду зарплату, которая составляет € 31 млн в год.
Напомним, Роналду выступает за «Ювентус» с 2018 года. 36-летний португальский форвард стал лучшим бомбардиром чемпионата Италии в минувшем сезоне, забив 29 голов. Действующий контракт Роналду с «Ювентусом» рассчитан до лета 2022 года.
- 4 июля 2021
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