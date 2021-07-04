«Марсель» арендовал Ундера у «Ромы»
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Атакующий полузащитник римской «Ромы» Дженгиз Ундер продолжит карьеру во Франции. Футболист на правах аренды перешёл в «Марсель», информирует официальный сайт провансальцев.
Стороны заключили арендное соглашение сроком на один сезон. При этом «Марсель» имеет право первоочерёдного выкупа футболиста по окончании аренды.
Ундер перешёл в «Рому» летом 2017 года из «Истанбул Башакшехир». Сумма трансфера составила € 14,25 млн. В прошлом сезоне Дженгиз на правах аренды выступал в составе британского «Лестера», за который сыграл 19 матчей, забил два гола и отдал три результативных паса. Контракт футболиста с «Ромой» действует до лета 2023 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает 23-летнего турка в € 18 млн.
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