Немецкий художник изобразил яркие события Евро на туалетной бумаге. Видео

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Немецкий художник Себастиан Клюр нарисовал главные события плей-офф чемпионата Европы на туалетной бумаге. Видеопрезентацию своего арт-творения он разместил в «Инстаграме».

Напомним, первый матч 1/2 финала континентального первенства Италия – Испания пройдёт 6 июля на стадионе «Уэмбли» в Лондоне (Англия). Стартовый свисток арбитра прозвучит в 22:00 мск.

Вторая полуфинальная встреча Дания – Англия состоится 7 июля и также пройдёт на стадионе «Уэмбли» в Лондоне (Англия). Стартовый свисток арбитра прозвучит в 22:00 мск.

Про Евро-2020 можно не только читать, но и слушать. Мы запустили серию подкастов, где журналисты «Чемпионата» спорят о событиях вокруг турнира. В свежем выпуске говорим о разгроме Украины, влиянии Манчини и легендарной пресс-конференции полевого командира Черчесова.

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