Свищёв: в том, что в футболе Россия выступила хуже Украины, нет ничего страшного

Член комитета Государственной Думы РФ по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Дмитрий Свищёв сравнил результаты сборных России и Украины на Евро.

«Собака лает, а караван идёт. Отдельно взятые украинцы могут сколько угодно злорадствовать — нам не стоит обращать на это внимание. Да, сборная Украины действительно прошла дальше, чем российская команда, но ничего страшного в этом нет. Есть огромное количество видов спорта, где, например, украинских спортсменов и близко в лидерах нет. Мы не злорадствуем, наоборот, радуемся за успехи наших соседей. Как и радуемся успехам датчан, англичан… Расстраиваемся исключительно из-за своих неуспехов.



На Украине есть отдельно взятые шовинистически настроенные граждане — такие есть в любой стране, в том числе в России — которые радуются чужим неудачам. Вспомните, как некоторые люди на Украине радовались, когда российский самолёт разбился. Как реагировать на таких не совсем здоровых товарищей?» — сказал Свищёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.