«Ростов» объявил расписание вторых сборов в Австрии. Среди соперников – «Бёрнли» из АПЛ
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«Ростов» объявил расписание на второй межсезонный сбор в Австрии, который продлится с 5 по 17 июля.
Как информирует официальный сайт «Ростова», донской клуб сыграет пять товарищеских матчей. Одним из интересных соперников ростовчан станет британский «Бёрнли», выступающий в английской Премьер-лиге:
- 8 июля, «Ростов» — «Партизан» (Сербия);
- 12 июля, «Ростов» — «Локомотив» (Москва, Россия);
- 12 июля, «Ростов» — «Кишварды» (Венгрия);
- 16 июля, «Ростов» — «Бёрнли» (Англия);
- 17 июля, «Ростов» — «Гонвед» (Венгрия).
Напомним, новый сезон Российской Премьер-Лиги ростовчане начнут матчем с московским «Динамо». В сезоне-2020/2021 «Ростов» под руководством Валерия Карпина занял девятое место в турнирной таблице российского чемпионата.
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