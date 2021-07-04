Радимов: сборные России и Украины не могут тягаться с грандами

Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов поделился мнением о выступлении сборных России и Украины на Евро-2020.
«В первую очередь нужно дать пояснения по поводу моего твита после субботней игры Украина — Англия. К сожалению, запись в соцсетях не всегда может передать иронию. Наверное, чтобы подчеркнуть её, надо было поставить смайлик. Хотя, честно говоря, рассчитывал, что шутка и так понятна. Но всё же поясняю ещё раз: это было сказано с иронией. Тем более в своей предыдущей колонке после 1/8 финала я хвалил сборную Украины. И сейчас хочу сказать — ребята молодцы, заслуженно вышли в четвертьфинал.
А что касается четвертьфинала, понятно, что в настоящее время Украине с Англией соперничать невозможно. Это совершенно разные планеты. Правильно заметил Шевченко: «Когда у нас будет большинство игроков выступать в топ-лигах, тогда и сможем соперничать с Англией». Твитом же я попытался сравнить украинскую и нашу сборные.
Если бы мы проиграли Англии — тоже ничего страшного. Но когда будем попадать на нее в четвертьфинале, тогда и станем так говорить. А пока там оказалась Украина. И она провела на турнире пять матчей, а мы — три. Поэтому украинцы молодцы. Однако, давайте будем объективными: шансов на полуфинал у Украины не было. Тягаться со Швецией, Северной Македонией, Австрией эта сборная в состоянии, а с грандами — нет. Так же как и сборная России. Во многом это действительно зависит от уровня чемпионата. А он в наших странах довольно низкий», — цитирует Радимова «Матч ТВ».
- 4 июля 2021
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