Кьеза: у нас с Испанией одинаковые идеологии: держим мяч, высоко прессингуем, доминируем

Полузащитник сборной Италии Федерико Кьеза высказался о предстоящем четвертьфинальном матче Евро-2020 с национальной командой Испании.

«Испания играет по расстановке 4-3-3, а наша система более динамична. Мы меняемся ролями в атакующей и оборонительной фазах. У нас одинаковые идеологии: владение мячом, высокий прессинг, попытки доминировать над соперником.

Мне очень жаль Спинаццолу. Это был отличный турнир для него, он был очень важен для нас. Мы все как братья. Желаю ему скорейшего восстановления. Пусть он сконцентрируется на возвращении, а мы постараемся порадовать его чем-нибудь важным.

Мы поговорили с Моратой, поздравили друг друга с голами. Мы поздороваемся перед игрой. Мне он нравится. Он едва ли не больше всех помогал мне, когда я только перешел в «Ювентус». Будет приятно встретиться с ним в полуфинале», — приводит слова Кьезы официальный сайт УЕФА.

Матч 1/2 финала континентального первенства Италия – Испания пройдёт 6 июля на стадионе «Уэмбли» в Лондоне (Англия). Стартовый свисток арбитра прозвучит в 22:00 мск.