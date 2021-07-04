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В ассоциации футбола Бельгии высказались о судьбе Мартинеса после вылета с Евро

В ассоциации футбола Бельгии высказались о судьбе Мартинеса после вылета с Евро
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Руководитель бельгийской футбольной ассоциации Питер Босарт прокомментировал вылет сборной Бельгии с Евро-2020.

«Завтра мы начнем подготовку к матчам в сентябре и октябре. Роберто Мартинес будет в команде. Официального заявления о его будущем не будет, нет причин менять персонал.

У меня нет ощущения, что Мартинес уйдет в отставку. Я знаю, почему возникают такие настроения, но на данный момент с Мартинесом проблем нет. Оценки его работы на турнире не будет, потому что, как в любой хорошо функционирующей компании, в нашей футбольной ассоциации есть культура постоянной оценки качества работы», — цитирует Босарта Sporza.

Сборная Бельгии вылетела с Евро-2020 в 1/4 финала, проиграв сборной Италии (1:2).

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