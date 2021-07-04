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Зинченко – об Украине на Евро-2020: мы вошли в историю, но всегда хочется лучше и больше

Зинченко – об Украине на Евро-2020: мы вошли в историю, но всегда хочется лучше и больше
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Полузащитник «Манчестер Сити» и сборной Украины Александр Зинченко подвёл итоги чемпионата Европы – 2020, с которого его команда вылетела на стадии 1/4 финала, разгромно уступив Англии (0:4).

«Спасибо огромное за поддержку. Это действительно ощущалось на протяжении всего турнира. Безусловно, приятно возвращаться домой, когда тебя ждут люди.

Всегда хочется лучше, но что есть, то есть на сегодня. Нужно с холодной головой всё это принять, проанализировать и в следующий раз улучшать результаты.

Мы уже вошли в историю, но всегда хочется лучше и больше. Считаю, у нас есть для этого всё необходимое», — приводит слова Зинченко Tribuna.

Про Евро-2020 можно не только читать, но и слушать. Мы запустили серию подкастов, где журналисты «Чемпионата» спорят о событиях вокруг турнира. В свежем выпуске говорим о разгроме Украины, влиянии Манчини и легендарной пресс-конференции полевого командира Черчесова.

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