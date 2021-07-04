Андрей Ярмоленко высказался после вылета сборной Украины с Евро-2020

Нападающий «Вест Хэм Юнайтед» и сборной Украины Андрей Ярмоленко подвёл итоги чемпионата Европы – 2020, с которого его команда вылетела на стадии 1/4 финала, разгромно уступив Англии (0:4).

«Наше путешествие на Евро завершилось. В каждом матче вся команда играла исключительно на победу, чтобы подарить болельщикам праздник и эмоции. Спасибо за вашу поддержку, мы стали сильнее», — написал Ярмоленко в своём «инстаграме».

Про Евро-2020 можно не только читать, но и слушать. Мы запустили серию подкастов, где журналисты «Чемпионата» спорят о событиях вокруг турнира. В свежем выпуске говорим о разгроме Украины, влиянии Манчини и легендарной пресс-конференции полевого командира Черчесова.



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