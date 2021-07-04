Президент УАФ: мы – часть неделимой Украины с Крымом и Донбассом, как на форме сборной

Президент Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрей Павелко эмоциональной речью подвёл итоги чемпионата Европы – 2020, с которого его команда вылетела на стадии 1/4 финала, разгромно уступив Англии (0:4).

«Мы – более чем 40 миллионов граждан нашего государства и миллионы земляков из многих других стран по всему миру – вместе прошли этот незабываемый путь от первого матча отбора Евро-2020 против действующего чемпиона Португалии до финального свистка в поединке 1/4 финала турнира с Англией.

В течение этих почти двух лет мы были одним целым, а наши сине-желтые сердца бились в одном ритме со сборной, в едином звучании с вечными оберегами нашего государства – «Слава Украине» и «Героям слава».

И мы остаемся одним целым. Потому что все мы – часть единой и неделимой Украины. С Крымом, Донецком, Луганском, моим родным Днепром, Львовом, Ужгородом, Киевом, Одессой и всеми нашими городами и селами. Как на карте новой формы сборной, которая стала самой популярной на этом чемпионате Европы.

Спасибо за Евро-2020. Новые победы впереди. Спасибо за незабываемые эмоции», — приводит слова Павелко официальный сайт УАФ.

Про Евро-2020 можно не только читать, но и слушать. Мы запустили серию подкастов, где журналисты «Чемпионата» спорят о событиях вокруг турнира. В свежем выпуске говорим о разгроме Украины, влиянии Манчини и легендарной пресс-конференции полевого командира Черчесова.

Слушайте там, где удобно:

• в YouTube

• в iTunes

• в Google Podcasts

• в «Яндекс. Музыке»

• в плеере TuneIn

• в плеере Castboх

• в плеере Podster