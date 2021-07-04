«Спортинг» прислал Венделу чемпионскую медаль
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Полузащитник «Зенита» Вендел в «Твиттере» опубликовал фото с золотой медалью, полученной за чемпионство «Спортинга».
В минувшем сезоне Вендел провёл за «Спортинг» один матч.
«Зенит» объявил о переходе Вендела из «Спортинга» 6 октября 2020 года. Вендел присоединился к «Спортингу» из «Флуминенсе» в 2018 году за € 7,5 млн. В сезоне-2019/2020 бразильский полузащитник принял участие в 28 матчах чемпионата Португалии, забил 3 мяча и отдал 3 результативные передачи. В составе «Спортинга» Вендел стал обладателем Кубка Португалии сезона-2018/2019.
За клуб из Санкт-Петербурга бразильский полузащитник провёл 20 матчей, забил два гола, отдал три результативные передачи. По итогам сезона РПЛ Вендел стал чемпионом в составе «Зенита».
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