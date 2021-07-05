Марко Николич выступил за полную отмену лимита на легионеров в РПЛ

Главный тренер московского «Локомотива» Марко Николич выступил за полную отмену лимита на легионеров в Российской Премьер-Лиге и аргументировал свою точку зрения.

«Мой ответ по лимиту прост: футбольный рынок один на весь мир. И на этом рынке есть единственный критерий — качество. Все остальное, что придумывают — будь то лимит на иностранцев, на молодых, на возрастных, — это все неправильно. И это покажет игра. Я бы вообще полностью отменил лимит. Тогда цены на русских игроков будут нормальными. Думаю, мы потеряли многих футболистов из-за лимита, рано увеличив их зарплаты. Пустите всех на свободный рынок — русских, иностранцев. Пусть бьются друг с другом, конкурируют. Кто более ценен, покажет футбол.

Посмотрите на Китай: они сперва вбухали сумасшедшие деньги, привезли звезд, думали, что будут двигать футбол вперед. Но ничего не получилось. Потом наоборот: установили лимиты, сократили зарплаты… И что? Кто там играет сегодня? Сложно назвать хотя бы одну фамилию. Все, что делается искусственно, ненатурально, для меня это плохо. Пусть все решится на поле. Решать должны клубы, а не футбольный союз, руководство лиги или ветераны. Пусть каждый клуб определит свою стратегию, свой путь и идет по нему.

Почему российские футболисты не уезжают из РПЛ? Потому что они получают € 2 млн в год тут — нереальные деньги для Европы. Это сделал лимит. Я не буду называть фамилий, но приведу такой пример: игроки, которые были готовы подписывать контракты в Европе на 300-400 тысяч евро в год, одновременно просили у российских клубов 2 миллиона евро. В итоге, конечно, они подписали контракты здесь. Я не против, чтобы людей подписывали на 2 миллиона, но я за то, чтобы рынок был нормальный и адекватный. А лимит этому не помогает», — приводит слова Николича «Спорт-Экспресс».