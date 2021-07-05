«Расизм и линчевание в СМИ». Фанаты «ПСЖ» показали баннер в поддержку Мбаппе

Болельщики «Пари Сен-Жермен» растянули баннер в поддержку форварда парижан и сборной Франции Килиана Мбаппе после критических статей в СМИ.

«Расизм и линчевание в СМИ: поддержим Килиана Мбаппе», — говорится в надписи на баннере ультрас, растянутом возле «Парк де Пренс». Фото опубликовано в «Твиттере» объединения болельщиков Collectif Ultras Paris.

Сообщалось, что обстановка в сборной Франции накалена. Между нападающими команды Килианом Мбаппе и Антуаном Гризманном имеются разногласия. Конфликт футболистов проявлялся по ходу всего чемпионата Европы — 2020, который французы покинули на стадии 1/8 финала, уступив Швейцарии (3:3, 4:5 в серии пенальти). Мбаппе завидует статусу Гризманна в сборной Франции. По мнению Килиана, Антуан чрезмерно влиятелен в национальной команде.