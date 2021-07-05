Тарас Степаненко обратился к болельщикам после вылета сборной Украины с Евро-2020

Полузащитник национальной команды Украины Тарас Степаненко опубликовал пост после вылета команды с Евро-2020.

«Спектр эмоций, который был пережит за последний месяц, чрезвычайно широк. Были радость и боль, смех и слезы, воодушевление и разочарование. Но главное, что осталось – это огромная благодарность. Благодарность болельщикам за то, что пережили все эти эмоции вместе с нами.

Столько слов поддержки после поражения команды я ещё не получал никогда. Спасибо вам за это. Сегодня мы с вами единая и дружная футбольная семья», – написал Степаненко в «Инстаграме».

Напомним, в четвертьфинале Евро-2020 сборная Украины разгромно проиграла Англии со счётом 0:4.В полуфинале турнира сборная Англии сыграет с Данией.