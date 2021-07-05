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Французские СМИ раскрыли детали конфликта между Погба, Вараном и Паваром в матче Евро-2020

Французские СМИ раскрыли детали конфликта между Погба, Вараном и Паваром в матче Евро-2020
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Стали известны детали конфликта между футболистами сборной Франции Полем Погбой, Рафаэлем Вараном и Бенжаменом Паваром во время матча 1/8 финала Евро-2020 с командой Швейцарии, сообщает Mirror со ссылкой на Le Parisien.

По данным источника, Павар во время матча обратился к Варану и выразил обеспокоенность, что Погба не отходит в оборону. После того, как Варан передал эти слова Погбе, последний в ярости подошёл к Павару и между игроками возник словесный конфликт. Предполагается, что благодаря этой дисгармонии сборная Франции проиграла Швейцарии в серии пенальти.

Также сообщается, что Погба извинился перед Вараном в раздевалке, однако это не помогло наладить отношения в команде.

Напомним, 28 июня французы встретились со Швейцарией в 1/8 финала Евро-2020. Действующие чемпионы мира в концовке основного времени упустили преимущество в два мяча и не сумели дожать соперника в дополнительное время (3:3). В серии пенальти точнее оказались швейцарцы — 5:4.

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