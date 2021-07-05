Пулишича раскритиковали после падения с лодки на находящуюся под угрозой исчезновения рыбу

Нападающий «Челси» Кристиан Пулишич оказался в центре скандала.
В социальных сетях стало вирусным видео, на котором 22-летний форвард сидит на лодке и жонглирует мячом над одной из гигантских рыб, которую держали на верёвке. Игрок потерял контроль над мячом и упал в воду на рыбу. После этого Пулишич подвергся критике со стороны организации Blue Planet Society, добровольной группы, выступающей за прекращение чрезмерной эксплуатации мирового океана.
«Оскорбительное обращение с находящимся под угрозой групером-голиафом для видео в социальных сетях», — написали Blue Planet Society в своём «твиттере».
Посмотреть видео можно в «твиттере» Bleacher Report.
Групер-голиаф — крупная морская рыба, обитающая в тропических водах. Его охранный статус классифицируется как «уязвимый». Это означает, что его будущее не вызывает немедленных опасений.
Однако из-за того, что они имеют тенденцию нереститься большими скоплениями и ежегодно возвращаться в одни и те же места, это делает их уязвимыми для массового вылова.
Таким образом, был наложен запрет на вылов этой рыбы, потому что её численность быстро сокращалась. Групер-голиаф находится под охраной в США с 1990 года и в странах Карибского бассейна с 1993 года.
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