Пулишича раскритиковали после падения с лодки на находящуюся под угрозой исчезновения рыбу

Нападающий «Челси» Кристиан Пулишич оказался в центре скандала.

В социальных сетях стало вирусным видео, на котором 22-летний форвард сидит на лодке и жонглирует мячом над одной из гигантских рыб, которую держали на верёвке. Игрок потерял контроль над мячом и упал в воду на рыбу. После этого Пулишич подвергся критике со стороны организации Blue Planet Society, добровольной группы, выступающей за прекращение чрезмерной эксплуатации мирового океана.

«Оскорбительное обращение с находящимся под угрозой групером-голиафом для видео в социальных сетях», — написали Blue Planet Society в своём «твиттере».

Посмотреть видео можно в «твиттере» Bleacher Report.

Групер-голиаф — крупная морская рыба, обитающая в тропических водах. Его охранный статус классифицируется как «уязвимый». Это означает, что его будущее не вызывает немедленных опасений.

Однако из-за того, что они имеют тенденцию нереститься большими скоплениями и ежегодно возвращаться в одни и те же места, это делает их уязвимыми для массового вылова.

Таким образом, был наложен запрет на вылов этой рыбы, потому что её численность быстро сокращалась. Групер-голиаф находится под охраной в США с 1990 года и в странах Карибского бассейна с 1993 года.