Капитан сборной Чехии завершил международную карьеру

Капитан сборной Чехии Владимир Дарида завершил свою международную карьеру после того, как Чехия выбыла из розыгрыша Евро-2020.
«В этом последнем сезоне я провёл 140 дней вне дома из-за игр и тренировочных лагерей. Я хочу проводить гораздо больше времени с семьёй и моим маленьким сыном», — цитирует футболиста пресс-служба сборной Чехии.
30-летний полузащитник, забивший восемь мячей в 76 международных матчах, выходил с капитанской повязкой в трёх матчах группового этапа Евро. В сборную Чехии Дарида вызывается с 2012 года. В настоящее время футболист выступает за берлинскую «Герту», куда он перешёл в 2015 году из «Фрайбурга». Также Дарида играл за чешские «Баник» (Соколов) и «Викторию» (Пльзень).
На Евро-2020 сборная Чехии заняла третье место в группе D, обыграв Шотландию (2:0), сыграв вничью с Хорватией (1:1) и уступив Англии (0:1). В 1/8 финала чехи победили сборную Нидерландов (2:0), а в четвертьфинале проиграли датчанам (1:2).
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