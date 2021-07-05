Спинаццола, получивший травму в матче с Бельгией на Евро, пропустит 6-7 месяцев
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Защитник сборной Италии Леонардо Спинаццола, получивший травму ахиллова сухожилия в матче 1/4 финала Евро-2020 с командой Бельгии, пропустит 6-7 месяцев. Об этом сообщает Sky Sport.
По информации источника, футболисту со словами поддержки уже позвонили главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью и директор «Челси» Марина Грановская. Отмечается, что одним из клубов, заинтересованных в подписании игрока, является «Челси».
После победного четвертьфинального матча с бельгийцами (2:1) футболисты сборной Италии поддержали Спинаццолу: в самолёте, направляющемся из Мюнхена, итальянские игроки начали дружно скандировать кричалку в честь травмированного защитника.
В полуфинале Евро-2020 команда Роберто Манчини встретится со сборной Испании.
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