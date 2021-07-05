«Тоттенхэм» интересуется Миралемом Пьяничем

Полузащитник «Барселоны» Миралем Пьянич может продолжить карьеру в Англии. Об этом сообщает Express.

По информации источника, на 31-летнего боснийца претендует «Тоттенхэм». Каталонский клуб хотел бы расстаться с игроком, так как он не входит в планы главного тренера Рональда Кумана.

В завершившемся сезоне Пьянич провёл 30 матчей, в которых не отметился результативными действиями. Портал Transfermarkt оценивает игрока в € 20 млн.

Ранее сообщалось, что руководство «Барселоны» хочет разгрузить зарплатную ведомость. В связи с этим клуб предложил Миралему расторгнуть договор по обоюдному согласию, но Пьянич отказался. На данный момент он получает в «Барсе» € 8 млн в год. Контракт Пьянича с «Барселоной» рассчитан до 30 июня 2024 года.