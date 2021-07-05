Кубу не допустили к отбору на Золотой кубок КОНКАКАФ из-за проблем с ковид-протоколом

Сборную Кубы не допустили к отборочному матчу Золотого кубка КОНКАКАФ из-за проблем с ковид-протоколами. Об этом сообщает AS.
По информации источника, сборная Кубы осталась в Никарагуа, где она готовилась к игре предварительного раунда с Французской Гвианой. Встреча должна была пройти в США (в штате Флорида), однако федерация была вынуждена отменить встречу.
«КОНКАКАФ регулярно общается с Кубинской футбольной ассоциацией по поводу их поездки на предварительный раунд Золотого Кубка 2021 года. К сожалению, из-за проблем с визами, связанных с СOVID-19, их матч против Французской Гвианы не состоится. Учитывая текущую ситуацию в области общественного здравоохранения и постоянную потребность в соблюдении протоколов, здоровье и безопасность участвующих команд не могут быть поставлены под угрозу», — говорится в заявлении КОНКАКАФ.
Теперь Французская Гвиана автоматически перейдёт во второй и последний раунд отборочных турниров, чтобы попытаться забронировать путёвку на групповой этап Кубка, который стартует 10 июля.
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