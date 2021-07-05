Дончич вывел Словению на Олимпиаду, Вердум бросил вызов Ф. Емельяненко. Главное к утру

Звезда НБА Лука Дончич помог Словении выбить сборную Литвы из отбора на Олимпиаду, баскетбольная сборная Италии сенсационно прошла Сербию, а Германия — Бразилию, боец ММА Фабрисиу Вердум вызвал на бой российского тяжеловеса Фёдора Емельяненко, а футбольный ЦСКА интересуется Диего Годином — главные новости к утру в подборке «Чемпионата».
1. Феноменальный трипл-дабл Дончича помог Словении выбить Литву из квалификации на ОИ.
2. Баскетбольная сборная Италии сенсационно выбила Сербию, Германия прошла Бразилию.
3. «Ты никогда не был величайшим в истории». Вердум бросил вызов Фёдору Емельяненко.
4. ЦСКА интересуется Диего Годином.
5. Украинские фанаты овациями встретили вернувшуюся с Евро сборную. Видео.
6. Марко Николич выступил за полную отмену лимита на легионеров в РПЛ.
7. Французские СМИ раскрыли детали конфликта между Погба, Вараном и Паваром в матче Евро-2020.
8. Определён состав всех групп олимпийского турнира по баскетболу.
9. Владимир Кличко поддержал сборную Украины и намекнул на возможное возвращение на ринг.
10. Бойцу MMA Артёму Тарасову грозит до трёх лет тюрьмы за драку на вокзале.
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