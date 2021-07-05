Тимо Вернера назвали голкипером «Челси» и сборной Германии на Гран-при Австрии

Нападающий «Челси» и сборной Германии Тимо Вернер посетил Гран-при Австрии, сообщает Goal.com.



Перед стартом гонки журналистка взяла интервью у 25-летнего форварда, ошибочно назвав его голкипером немецкой национальной команды и «Челси». Вернер не указал на ошибку и продолжил разговор в обычном режиме.



Напомним, сборная Германии проиграла национальной команде Англии в матче 1/8 финала чемпионата Европы — 2020 (0:2) и вылетела с турнира. Англичане в четвертьфинале Евро-2020 разгромили Украину (4:0) и сыграют в 1/2 финала турнира с Данией.



Евро-2020 должен был состояться прошлым летом, однако из-за пандемии коронавируса турнир перенесли на 2021 год. Матчи будут проходить до 11 июля сразу в нескольких европейских городах, среди которых есть Санкт-Петербург.

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