Доменико Тедеско объяснил, почему остаётся без команды после ухода из «Спартака»

Бывший главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско рассказал, почему до сих пор не возглавил какую-нибудь команду. Красно-белых специалист покинул в конце мая.



«Когда ты выкладываешься на сто процентов и работаешь на благо клуба с максимальной страстью, пауза после этого всегда идёт на пользу. Но я никогда не чувствовал себя обессиленным — ни в «Шальке», ни в «Спартаке». В этом плане перерыв мне не был нужен. У меня был четырёхлетний контракт в Гельзенкирхене, и я мог продолжить работу в Москве.



Я не обеспокоен тем, что до сих пор без клуба. Когда сказал «Спартаку», что не буду продлевать контракт, объяснил, что дело в семье. Не могу возглавить другую команду сразу после этого, потому что это было бы неуважительно», — цитирует Тедеско Kicker.