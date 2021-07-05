Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом Вкус игры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Доменико Тедеско объяснил, почему остаётся без команды после ухода из «Спартака»

Доменико Тедеско объяснил, почему остаётся без команды после ухода из «Спартака»
Комментарии

Бывший главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско рассказал, почему до сих пор не возглавил какую-нибудь команду. Красно-белых специалист покинул в конце мая.

«Когда ты выкладываешься на сто процентов и работаешь на благо клуба с максимальной страстью, пауза после этого всегда идёт на пользу. Но я никогда не чувствовал себя обессиленным — ни в «Шальке», ни в «Спартаке». В этом плане перерыв мне не был нужен. У меня был четырёхлетний контракт в Гельзенкирхене, и я мог продолжить работу в Москве.

Я не обеспокоен тем, что до сих пор без клуба. Когда сказал «Спартаку», что не буду продлевать контракт, объяснил, что дело в семье. Не могу возглавить другую команду сразу после этого, потому что это было бы неуважительно», — цитирует Тедеско Kicker.

Новость по теме
Экс-тренер «Спартака»: мы с Тедеско были готовы остаться? Это слухи
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021