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Оярсабаль — о матче с Италией: сборная Испании может обыграть кого угодно

Оярсабаль — о матче с Италией: сборная Испании может обыграть кого угодно
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Нападающий сборной Испании Микель Оярсабаль поделился ожиданиями от матча 1/2 финала чемпионата Европы — 2020 с национальной командой Италии.

«Мы можем обыграть кого угодно, просто нужно доверять своему собственному видению футбола. У сборной Италии прекрасные игроки, и это будет тяжёлый матч, потому что итальянцы показали свой уровень. Мы знаем, что эта сборная переживает прекрасный момент. Но то же самое происходит и с нами.

Мы изучаем вратарей сборной Италии и их пенальтистов. В последние дни мы работали над пенальти. Конечно, соперники делают то же самое. Это не лотерея, за этим стоит серьёзная работа», — приводит слова Оярсабаля Football Italia.

Матч Италия — Испания состоится завтра, 6 июля, на стадионе «Уэмбли» в Лондоне (Англия).

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