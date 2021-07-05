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Футболисты сборной Англии поплавали на надувных единорогах

Футболисты сборной Англии поплавали на надувных единорогах
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Футболисты сборной Англии повеселили болельщиков в преддверии полуфинального матча чемпионата Европы — 2020 с Данией.

Мэйсон Маунт, Джейдон Санчо, Букайо Сака, Деклан Райс и другие игроки поплавали в бассейне на надувных единорогах. Аналогичным образом англичане готовились к одному из матчей чемпионата мира в 2018 году.

«Они вернулись!» — написали представители сборной Англии в «Твиттере».

Матч Англия — Дания состоится 7 июля на стадионе «Уэмбли» в Лондоне. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск. Второй финалист Евро-2020 определился в паре Италия — Испания.

Напомним, англичане заняли первое место в группе с Хорватией, Чехией и Шотландией. В 1/8 финала подопечные Гарета Саутгейта победили Германию (2:0), а в четвертьфинале разгромили Украину (4:0).

Календарь Евро-2020
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