Футболисты сборной Англии поплавали на надувных единорогах

Футболисты сборной Англии повеселили болельщиков в преддверии полуфинального матча чемпионата Европы — 2020 с Данией.
Мэйсон Маунт, Джейдон Санчо, Букайо Сака, Деклан Райс и другие игроки поплавали в бассейне на надувных единорогах. Аналогичным образом англичане готовились к одному из матчей чемпионата мира в 2018 году.
«Они вернулись!» — написали представители сборной Англии в «Твиттере».
Матч Англия — Дания состоится 7 июля на стадионе «Уэмбли» в Лондоне. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск. Второй финалист Евро-2020 определился в паре Италия — Испания.
Напомним, англичане заняли первое место в группе с Хорватией, Чехией и Шотландией. В 1/8 финала подопечные Гарета Саутгейта победили Германию (2:0), а в четвертьфинале разгромили Украину (4:0).
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