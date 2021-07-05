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Жирков: ответственность за вылет с Евро несёт вся сборная. В этом вина не только Черчесова

Жирков: ответственность за вылет с Евро несёт вся сборная. В этом вина не только Черчесова
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Полузащитник сборной России Юрий Жирков поделился мнением о критике национальной команды после вылета с чемпионата Европы — 2020.

«На этот раз сборная имела на подготовку немного меньше времени по сравнению c чемпионатом мира. Но в принципе готовились по тому же плану, имелись лишь небольшие отличия в деталях. Сборы для игроков были непростые, тренировки — достаточно тяжёлые, что, впрочем, неудивительно. К большому сожалению, сейчас нашей команде не удалось выйти из группы. Когда такое происходит, то, естественно, в адрес сборной идёт большая волна критики. Для меня абсолютно понятно, что в этом вина не только главного тренера, но и всей команды.

Станислав Саламович — квалифицированный, очень требовательный тренер. В то же время он в меру строгий и обладает отличным чувством юмора. Свой уровень Черчесов доказал не только на чемпионате мира 2018 года, но и работая в таких клубах, как «Динамо», «Легия» и др. Мы чётко понимали требования тренерского штаба. Но футбол непредсказуем, и на этом Евро нам не удалось решить задачу по выходу в плей-офф. Повторюсь, что ответственность за это несёт вся команда», — приводит слова Жиркова «Спорт-экспресс».

Про Евро-2020 можно не только читать, но и слушать. Мы запустили серию подкастов, где журналисты «Чемпионата» спорят о событиях вокруг турнира. В свежем выпуске говорим о разгроме Украины, влиянии Манчини и легендарной пресс-конференции полевого командира Черчесова.

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