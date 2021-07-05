Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом Вкус игры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«МЮ» работает над трансфером Эдуарду Камавинги. «Ренн» готов продать игрока за € 30 млн

«МЮ» работает над трансфером Эдуарду Камавинги. «Ренн» готов продать игрока за € 30 млн
Аудио-версия:
Комментарии

Полузащитник «Ренна» Эдуарду Камавинга может продолжить карьеру в английской Премьер-лиге.

Как сообщает журналист Фабрицио Романо в «Твиттере», над трансфером 18-летнего футболиста работает «Манчестер Юнайтед». В настоящее время «красные дьяволы» находятся на стадии активных переговоров.

Отмечается, что «Ренн» готов отпустить свою юную звезду всего за € 30 млн. Такой ценник связан с тем, что следующим летом у Эдуарду истекает контракт и клуб не хочет терять его бесплатно.

Камавинга является воспитанником «Ренна» и выступает за главную команду с 2019 года. С прошлого года вызывается в сборную Франции, однако преимущественно по-прежнему играет за молодёжку. В минувшем сезоне хавбек провёл 35 матчей в Лиге 1, забил один гол и отдал две результативные передачи.

Новость по теме
«ПСЖ» провёл переговоры с «Ренном» по трансферу 18-летнего полузащитника Камавинги
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021