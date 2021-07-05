Опубликована символическая сборная 1/4 финала Евро-2020 по версии WhoScored

Портал WhoScored представил символическую сборную из лучших футболистов 1/4 финала чемпионата Европы — 2020.



В состав символической сборной вошли четыре игрока сборной Англии, а именно Гарри Магуайр, Люк Шоу, Джейдон Санчо и Гарри Кейн. Напомним, в четвертьфинале турнира английская национальная команда разгромила Украину со счётом 4:0. В полуфинале Евро англичане сыграют с Данией.



Сборная 1/4 финала Евро-2020: Ян Зоммер (Швейцария, 8,5), Владимир Цоуфал (Чехия, 8,1), Томас Вермален (Бельгия, 7,9), Гарри Магуайр (Англия, 7,9), Люк Шоу (Англия, 8,2), Джейдон Санчо (Англия, 7,5), Томас Дилейни (Дания, 8,6), Шердан Шакири (Швейцария, 8,2), Лоренцо Инсинье (Италия, 8,4), Гарри Кейн (Англия, 9,3), Каспер Дольберг (Дания, 7,6).

Фото: WhoScored