Гагнидзе: в России отличный чемпионат. Переход в «Динамо» — прекрасная возможность

Полузащитник Лука Гагнидзе прокомментировал переход в московское «Динамо».



«В России отличный чемпионат. И мне очень интересно попробовать свои силы в нём. Возможно, я ещё не до конца реализовал себя в тбилисском «Динамо», но то, что в таком возрасте ко мне проявили большой интерес и появилась возможность перейти в московское «Динамо», думаю, позволит мне прогрессировать и расти быстрее.



Конечно, когда я получил предложение из Москвы, то поступил так, как поступает любой мой сверстник, — стал собирать всю возможную информацию. И убедился, что этот переход — прекрасная возможность для меня. Здесь много молодых футболистов, тренерский штаб, который не боится доверять игрокам в любых ситуациях вне зависимости от их возраста. Значит, у меня точно будут шансы. Остаётся их реализовать, для чего я буду упорно трудиться», — приводит слова Гагнидзе пресс-служба «Динамо».

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