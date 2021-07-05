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Гарри Кейн: сборная Дании сплотилась после тяжёлого старта и с тех пор наращивает мощь

Гарри Кейн: сборная Дании сплотилась после тяжёлого старта и с тех пор наращивает мощь
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Нападающий сборной Англии Гарри Кейн поделился ожиданиями от матча 1/2 финала чемпионата Европы — 2020 с национальной командой Дании.

«В первую очередь это превосходная команда. В прошлом году мы дважды играли с ней в Лиге наций и не выиграли ни разу — одна ничья, одно поражение. Эта команда сплотилась после тяжёлого старта и с тех пор только наращивает мощь. Но нам надо фокусироваться на себе. Полуфинал пройдёт на нашем национальном стадионе, и надо использовать это себе на благо. Знаем, что если сыграем правильно, то будем иметь отличную возможность выйти в финал», — приводит слова Кейна пресс-служба УЕФА.

Матч полуфинала Евро-2020 Англия — Дания состоится 7 июля на стадионе «Уэмбли» в Лондоне (Англия).

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